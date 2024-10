Mercato - PSG : Une grosse erreur annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un Euro 2024 XXL avec la sélection espagnole, Fabian Ruiz n’a jamais vraiment réussi à afficher un niveau de jeu similaire depuis son arrivée au PSG. Le milieu de terrain ibérique enchaine les performances décevantes en ce début de saison, et Daniel Riolo a même évoqué lundi soir en direct une erreur de casting pour le PSG.

Lors du mercato estival 2022, le PSG avait déboursé pas moins de 22,5M€ pour recruter Fabian Ruiz en provenance de Naples. Un renfort prometteur sur le papier, mais le milieu de terrain espagnol de 28 ans ne parvient toujours pas à s’imposer en tant que titulaire indiscutable au Parc des Princes alors qu’il brille en sélection nationale. Mais s’agit-t-il pour autant d’une grosse erreur dans le recrutement du PSG ?

Riolo tacle Ruiz

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a affiché un point de vue très clair sur Fabian Ruiz : « On est en droit de juger des joueurs qui ne sont pas bons, comme Ruiz par exemple. Il a eu un Euro fantastique, mais ça fait trois ans qu’on attend. Si le PSG veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, il faut que le milieu de terrain soit beaucoup plus fort qu’il le montre », estime l’éditorialiste de RMC.

« Ils se sont trompés »

Et Riolo va même plus loin en évoquant l’erreur de casting au PSG avec Fabian Ruiz : « J’ai de gros doutes sur Ruiz, parce que ça fait trois ans et au bout d’un moment on est en droit de dire qu’ils se sont trompés ou que ce n’est pas le profil adapté au Paris Saint-Germain ». Voilà qui est clair.