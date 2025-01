Mercato - PSG : Il traverse une grosse épreuve avant son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'équipe réserve du PSG, Christian Gomis a connu une trajectoire bien singulière. En échec dans la capitale française, le joueur sénégalais s'est exilé en Bulgarie, en Hongrie, puis en Thaïlande. Un pays où le niveau de jeu serait intéressant. Au cours d'un entretien, il est revenu sur sa carrière et sur ses ambitions.

Christian Gomis n’a pas eu la chance de côtoyer les stars du PSG. Arrivé en 2019 en provenance de Bastia, le joueur sénégalais n’avait pas le talent nécessaire pour se faire un trou. Son cas ne s’est pas arrangé avec le Covid-19, qui a mis fin à son rêve. En octobre 2020, sans réel espoir d’atteindre l’équipe première, Gomis décidait de s’envoler pour la Bulgarie. Au cours d’un entretien accordé à Football 365, le défenseur est revenu sur son passage au PSG.

Gomis plombé par le Covid-19

« Mon passage par la réserve du PSG m’a énormément fait apprendre sur la vie et en tant que footballeur. C’était une saison compliquée, je n’ai pas joué sans aucune raison (sourire), puis le Covid-19 est intervenu et j’ai dû quitter le club. Sans rancune, la suite m’aura donné raison. Je remercie mon ancien coach Carlos de Vasconcelos d’avoir forgé un homme, car traverser cette épreuve m’a beaucoup appris » a confié Gomis. Cette expérience lui a servi par la suite. Après la Bulgarie et la Hongrie, il a rejoint la Thaïlande en août dernier.

Départ surprise en Thaïlande

« Je connaissais surtout la Thaïlande par la boxe. Moi qui pensais arriver dans un club peu organisé, j’ai découvert des installations dignes d’un club de haut de tableau en France. Avec un nouveau complexe, un nouveau stade et une manière très professionnelle de travailler. J’ai été surpris, dès mon premier amical, contre Dortmund, qu’on a gagné 4-0… Cette expérience me permet de beaucoup voyager, grâce aux matchs de Coupe d’Asie : on a joué en Indonésie, puis au Cambodge et maintenant au Vietnam » a lâché Gomis.