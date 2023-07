EXCLU - Mercato : Accord trouvé pour Frank Magri (Bastia), mais…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le TFC négocie le transfert de l’attaquant bastiais Frank Magri. Une information confirmée par le journal L’Equipe, qui évoque également l’intérêt du FC Metz. Voici nos nouvelles révélations dans ce dossier chaud.

Le Toulouse Football Club a dégainé. Comme révélé par le10sport.com , le TFC négocie activement avec le Sporting Club de Bastia pour le transfert de Frank Magri. Et jusqu’ici, les Toulousains tiennent la corde. Le joueur de 23 ans, qui sort d’une excellente saison avec le club corse (13 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres), est très tenté par le challenge occitan. Mais pour l’heure, les discussions se poursuivent entre Toulouse et Bastia.

Accord trouvé avec Metz !