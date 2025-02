Mercato : Le PSG a signé un joueur à la Barcola

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue star de l'hiver, Kvicha Kvaratskhelia devrait faire ses grands débuts en Ligue des champions avec sa nouvelle équipe ce mardi soir, à l'occasion du match des playoffs face à Brest. Présent en conférence de presse ce lundi, Nuno Mendes a dit le plus grand bien de son nouveau coéquipier, qui dispose de qualités à la Bradley Barcola.

Après la Ligue 1, Kvicha Kvaratskhelia va découvrir la Ligue des champions ! L’ailier géorgien, arrivé cet hiver au PSG, fait partie de la liste des 23 transmise à l’UEFA. Selon Canal +, le joueur devrait débuter la rencontre face à Brest ce mardi (18:45). Kvara monte en puissance et reste sur une performance notable face à l’AS Monaco. Après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, la recrue du PSG est revenue sur son adaptation express. « Je suis très heureux d’être ici. Je suis la personne la plus heureuse du monde. Je me sens vraiment bien, tout le monde me traite très bien dans cette équipe. Il faut qu’on se concentre uniquement sur le football et je suis très fier d’être ici avec cette équipe, avec ses joueurs et avec ce club » a-t-il confié.

Nuno Mendes valide l'arrivée de Kvara

Présent en conférence de presse, Nuno Mendes, qui vient tout juste de prolonger son contrat, a souligné l’apport de Kvaratskhelia. « C'est un bon joueur, j'essaye de faire de mon mieux pour qu'il soit bien sur le terrain » a confié l’arrière gauche portugais.

Un profil similaire à Barcola

Mais certaines réserves ont été émises après son transfert car les supporters craignent que son arrivée bloquent la progression de Bradley Barcola, un joueur doté des mêmes qualités de percussion. Ce que Nuno Mendes ne conteste pas. « Il est très bon dans le jeu un contre un. Un peu comme Bradley Barcola qui est très offensif et bon dans les duel en un contre un » a confié Nuno Mendes ce lundi soir.