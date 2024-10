Mbappé - PSG : Un gros chantage révélé ?

Axel Cornic

Après la stupeur, la récente polémique autour de Kylian Mbappé interroge et pousse à se poser quelques questions, surtout au sujet du Paris Saint-Germain. Car le joueur a laissé entendre que son ancien club aurait pu faire fuiter certaines choses volontairement, à la veille de leur audition devant la commission paritaire des recours de la LFP pour des impayés montant jusqu’à un total de 55M€.

C’est un scénario digne des plus grands films d’espionnage. La presse suédoise a allumé la mèche ce lundi en annonçant que Kylian Mbappé serait lié à une enquête pour viol et agression sexuelle, survenue à Stockholm dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, dans l'hôtel dans lequel logeait l'attaquant du Real Madrid. De passage en ville récemment, le principal intéressé a formellement démenti être impliqué dans cette affaire, via ses réseaux sociaux.

Mbappé visé par le PSG ?

Mais ce n’est pas tout, puisque s’il a écrit en majuscule un « FAKE NEWS » qui n’a besoin d’aucune explication, il a également laissé entendre que son ancien club du PSG pourrait être indirectement derrière tout ça. « Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a écrit Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, concernant le rendez-vous qui a eu lieu ce mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP, concernant le contentieux de 55M€ avec le PSG.

« Ce n’est un secret pour personne que le club surveille ses joueurs et leur vie privée, voire en use pour faire pression sur eux »

Pourtant, cette pratique ne serait pas une nouveauté du côté du PSG, où l’on aurait aucun scrupule à faire du chantage sur la vie privée. « Ce n’est un secret pour personne que le club surveille ses joueurs et leur vie privée, voire en use pour faire pression sur eux » avait révélé un expert des coulisses du club parisien, dans une enquête menée par Romain Molina ainsi que Xavier Monnier et publiée sur Blast le 25 juin 2024.