Mbappé, Neymar… Un joueur du PSG valide la révolution !

Lancé dans une nouvelle saison de belle manière, le PSG aura un rendez-vous très important ce mardi face à Arsenal en Ligue des champions. Privé de toutes ses grandes stars qui ont marqué le club ces dernières années, le collectif veut prouver qu'il est capable de s'illustrer en Europe. A la veille du choc face aux Gunners, Achraf Hakimi est revenu sur les forces de l'effectif.

En tête du classement de Ligue 1 après plus d'un mois de compétition, le PSG a parfaitement lancé les hostilités. En Ligue des champions, le club veut également réussir en prouvant qu'il est possible de s'en sortir sans ses stars.

« Personne n'aime affronter le PSG »

Assez maladroits face à Gérone lors de la première rencontre dans cette nouvelle version de la Ligue des champions, les Parisiens auront fort à faire à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Achraf Hakimi s'est montré assez confiant à l'approche de ce match important. « Paris est une équipe très respectée en Europe, qui a de grands joueurs toujours, qui a un bon fonds de jeu et personne n’aime affronter le PSG. On est une équipe difficile à battre et qui est dans une bonne dynamique » a-t-il déclaré ce lundi en conférence de presse.

Le PSG, un collectif connecté

Le PSG a peu recruté cet été mais les nouveaux profils qui ont débarqué présentent tous une caractéristique bien particulière : l'âge. Désiré Doué, Willian Pacho et Joao Neves sont tous de jeunes joueurs qui n'ont pas forcément une grande expérience, confirmant le nouveau projet entamé l'an dernier, avec le départ des stars comme Marco Verratti ou Neymar, avant Kylian Mbappé cet été. Pas forcément un point négatif pour Hakimi. « On a une équipe jeune mais expérimentée. Mais le point fort du PSG, c’est l’union entre tous les joueurs et la connexion que nous avons sur le terrain et en dehors, dans l’équipe on est comme une grande famille. Il y a encore eu peu de matchs, mais petit à petit on se connaît mieux et on est vraiment sur une bonne dynamique » poursuit le Marocain.