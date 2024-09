Mbappé - Neymar : La guerre interne qui a plombé le PSG

Pierrick Levallet

Pendant six ans, le PSG a vu Kylian Mbappé et Neymar évoluer ensemble. Les deux joueurs se sont rapidement rapprochés, mais leur relation s’est détériorée aussi vite. Le Français et le Brésilien ont d’ailleurs déclenché une véritable guerre en interne. Les dirigeants parisiens n’étaient plus unis, ce qui a sans doute provoqué les résultats décevants ces dernières années.

En 2017, le PSG a frappé un très grand coup sur le mercato. Le club de la capitale a signé Neymar et Kylian Mbappé pour un total de 402M€ (222M€ pour le Brésilien et 180M€ pour le Français). Les deux joueurs se sont rapidement rapprochés. Neymar avait l’air d’avoir pris Kylian Mbappé sous son aile. Mais leur relation s’est ensuite détériorée.

Mbappé et Neymar se sont déchirés

En effet, Kylian Mbappé reprochait le manque de sérieux de Neymar, réputé pour ses soirées de poker tardives. Résultat : plusieurs polémiques impliquant les deux stars ont tourmenté le PSG. Les tensions entre l’attaquant d’aujourd’hui 25 ans et le joueur qui évolue désormais à Al-Hilal auraient d’ailleurs joué un rôle dans les prestations décevantes des Rouge-et-Bleu sur la plus grande scène européenne.

Une guerre a éclaté au PSG

Comme le rapporte SPORT, la relation tendue entre Kylian Mbappé et Neymar aurait provoqué une véritable guerre en interne au PSG. Deux clans ont été créés au sein de la direction parisienne. Les dirigeants parisiens se sont rangés soit du côté du Français, soit derrière le Brésilien. Le club de la capitale n’était plus focalisé sur ses résultats, ce qui peut expliquer les mauvaises performances après la finale de Ligue des champions en 2020. Kylian Mbappé et Neymar sont désormais loin du PSG. À voir si Luis Enrique parviendra à atteindre ses objectifs sans les deux stars. L'entraîneur espagnol devra répondre présent pour son premier gros rendez-vous de la saison ce mercredi contre Girona en Ligue des champions.