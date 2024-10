Mbappé : Le PSG au courant d'un scandale à l'hôpital ?

Axel Cornic

La récente bombe de la presse suédoise concernant Kylian Mbappé pourrait bien avoir soulevé une polémique beaucoup plus importante que prévu. Une ancienne enquête de Romain Molina publiée en juin dernier met en effet en lumière certaines zone d’ombre sur le passé récent de la star française, notamment une sombre histoire avec son ancien club du Paris Saint-Germain.

Certains pensaient que le repos accordé à Kylian Mbappé par l’équipe de France comme par le Real Madrid allait lui permettre de se vider l’esprit. C’est tout le contraire qui s’est passé, puisqu’après les débats sur son voyage à Stockholm une affaire beaucoup plus importante a éclaté. La presse suédoise lie en effet l’attaquant de 25 ans à une affaire de viol et d’agression sexuelle, survenue dans la nuit du 10 au 111 octobre dernier.

Un proche d’Al-Khelaïfi aurait aidé Mbappé

La justice suédoise a confirmé l’existence de cette enquête, sans toutefois jamais nommer Mbappé. De leur côté, le joueur et son entourage assurent n’avoir rien à voir avec cette histoire, sans toutefois avoir fait d’annonce officielle. Mais à la lumière de ces événements, une ancienne enquête de Romain Molina et de Xavier Monnier pour Blast prend une toute autre importance. Dans ce papier publié le 25 juin 2024, soit seulement quelques jours avant l’officialisation de sa signature au Real Madrid, on apprend notamment qu’un homme de confiance du président Nasser Al-Khelaïfi aurait aidé le Français à « régler discrètement » un sujet d’ordre privé qui aurait impliqué une prise en charge à l’hôpital américain de Neuilly.

Avant de lui demander de l’argent

Cette affaire semblait anodine, mais depuis plusieurs indiscrétions sur ce sujet ont évoqué une histoire d’avortement, avec le PSG qui aurait aidé Kylian Mbappé à la faire passer sous silence. Or, cet homme de confiance d’Al-Khelaïfi aurait dans la foulée et toujours selon les révélations de Blast, réclamé une somme d’argent de 100.000€ à l’international tricolore… ce qui peut interroger. « Quand quelqu’un qui est une sorte de super intendant, super conseiller du président, je ne sais pas comment on peut dire ça... te fait comprendre qu'il peut te rendre des services, qu'il te demande en parallèle à un moment donné, qui est forcément déconnecté du moment où il te rend le service... » dévoile un expert des coulisses du club parisien. « “Ah ben, si tu pouvais me prêter de l'argent, j'aurais besoin de prendre un projet personnel ”... c’est un fonctionnement qui n’est pas digne d’un grand club. Et ça ajoute une forme de pression ».