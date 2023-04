Mbappé clashe le PSG, sa mère balance tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur de la campagne de réabonnement du PSG pour la saison à venir sans avoir été informé au préalable, Kylian Mbappé est monté au créneau sur ses réseaux sociaux pour dénoncer la communication de son club, de quoi créer une nouvelle polémique dans la saison du club parisien. Mère et conseillère de l’attaquant, Fayza Lamari est revenue sur l’état d’esprit du principal intéressé, « en colère » après avoir eu connaissance du fameux clip de la discorde.

Jeudi 6 avril, le PSG a dévoilé un clip vidéo mettant en avant Kylian Mbappé afin de lancer sa campagne d’abonnement pour la saison à venir. On y voit l’attaquant français prendre la parole pour souligner l’importance du public du Parc des Princes. De quoi confirmer la volonté du club de placer Kylian Mbappé au cœur du projet, comme cela lui avait été promis au moment de sa prolongation, mais cette publicité a été le déclencheur d’une nouvelle polémique dans la saison tumultueuse que traverse le PSG. Kylian Mbappé, visiblement pas informé d'être l'acteur principal de cette campagne, a pris la parole sur Instagram dans les heures qui ont suivi pour tacler son club. « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas d’accord avec cette vidéo publiée , a lâché le champion du monde 2018. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain. »

Mbappé vise du lourd, un record historique va tomber https://t.co/couAvxIipD pic.twitter.com/64jKfQs9Gt — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Le PSG a fait son mea-culpa

La prise de parole du nouveau capitaine de l’équipe de France a forcément fait parler à travers le monde, remettant notamment sur la table la question des droits à l’image pour les joueurs. Depuis, la situation semble s’être apaisée, le PSG réalisant son mea-culpa et reconnaissant son erreur auprès de son numéro 7. La vidéo est toujours en ligne, mais des discussions auraient eu lieu entre le club et l’entourage de Kylian Mbappé. Invitée de l’émission " Sport, etc" diffusée ce samedi, Fayza Lamari est revenu sur les coulisses du coup de gueule de son fils.

« Kylian était en colère »