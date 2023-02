Malmené au PSG, Neymar répond à ses détracteurs

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Neymar n'est pas dans son assiette, comme tous les joueurs du PSG. Sous le feu des critiques ces dernières semaines, la star brésilienne a répondu à ses détracteurs ce lundi après-midi en conférence de presse avant le choc face au Bayern.

Etincelant lors de la première partie de saison, Neymar s'est éteint après la Coupe du Monde au Qatar, à l'image de tous ses coéquipiers au PSG. En effet, la star brésilienne et l'ensemble du groupe de Christophe Galtier n'arrivent plus à évoluer à leur plus haut niveau ces dernières semaines, enchainant les contre-performances.

«Les critiques sont légitimes, je respecte»

Vivement critiqué, Neymar s'est présenté en conférence de presse ce lundi après-midi, à la veille de PSG-Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et le numéro 10 de Christophe Galtier a répondu calmement à ses détracteurs.

«Je fais le maximum pour le club et pour l'équipe»