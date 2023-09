L'entraineur du PSG a pris une décision surprenante

Amadou Diawara

Habitué à faire tourner son effectif, Luis Enrique n'a pas mis en place une rotation dans le milieu de terrain du PSG depuis le début de la saison. Alors qu'il privilégierait des profils disposant d'un gros volume de jeu pour le moment, l'entraineur parisien devrait bientôt lancer un turnover.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a pas vraiment fait tourner au milieu de terrain. En effet, l'entraineur du PSG a préféré faire confiance à Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Manuel Ugarte sur tous les matchs où ils étaient en pleine possession de leurs moyens physiques. Et pourtant, Luis Enrique aime généralement mettre en place une rotation dans son effectif.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Luis Enrique n'a pas fait tourner au milieu

Selon les informations de L'Equipe , Luis Enrique aurait changé ses habitudes avec le milieu de terrain du PSG. Si en défense, il a été contraint de faire confiance aux mêmes hommes à cause des blessures de Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, son choix dans l'entrejeu est « plus surprenant » . Luis Enrique ayant l'embarras du choix avec Fabian Ruiz, Carlos Soler, Cher Ndour, Ethan Mbappé voire Lee Kang-In, qui vient de revenir de blessure.

Enrique veut imprimer sa patte avant lancer un turnover