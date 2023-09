PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent conférence de presse en marge du choc contre l'OM dimanche soir, Luis Enrique a été interrogé sur la dépendance du PSG à Kylian Mbappé. Mais l'entraîneur du PSG estime que ce n'est absolument pas un problème, bien au contraire puisque l'Espagnol estime que son attaquant va réaliser une grande saison en prédisant les 50 buts au total cette saison.

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique s'est rapidement rendu compte de l'influence de Kylian Mbappé, auteur de 8 buts en 5 apparitions. Par conséquent, à quelques heures du choc contre l'OM dimanche soir, l'Espagnol annonce la couleur pour son attaquant vedette.

«Ce serait ridicule de penser qu'il ne maintiendra pas ces chiffres»

« C'est une bonne préoccupation. Si on a un joueur comme Kylian Mbappé, qui généralement marque 50 buts, ce serait ridicule de penser qu'il ne maintiendra pas ces chiffres. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse progresser et que ses coéquipiers puissent mieux contribuer », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'évoquer le choc contre l'OM.

