Son transfert au PSG a capoté, il va le regretter ?

Jean de Teyssière

La carrière de Rayan Cherki est-elle en train de basculer ? Le crack lyonnais, aujourd'hui âgé de 20 ans, était sur la liste du PSG lors de ce mercato estival. C'est finalement son coéquipier à l'OL, Bradley Barcola, qui a fait le voyage vers Paris. Et il être la première victime du changement d'entraîneur chez les Gones, car il est possible qu'il s'assoit sur le banc ce samedi soir face à Brest.

Fabio Grosso est arrivé à l'OL avec une toute autre philosophie que celle de Laurent Blanc. Alors qu'une révolution dans l'effectif pourrait exister, l'entraîneur italien a tenu à tempérer : « Les choses sont très simples, on se base uniquement sur ce que les joueurs nous montrent pendant la semaine et ensuite on fait des choix. » Mais pour l'un des titulaires indiscutables sous Laurent Blanc, cela pourrait changer.

Cherki, second choix du PSG

Cet été, le PSG a voulu faire ses emplettes du côté de l'Olympique lyonnais pour son mercato. Les dirigeants parisiens auraient aimé faire venir Bradley Barcola et Rayan Cherki, mais d'après PSG Inside , le club rhodanien n'a pas voulu lâcher ses deux cracks dans un même été. Le PSG a donc choisi de faire venir Barcola, plutôt que Cherki...

Cherki sur le banc ?