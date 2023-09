Son calvaire continue après le PSG, le verdict tombe

Pierrick Levallet

Prêté à l'AS Roma cet été, Renato Sanches n'en a pas terminé avec son calvaire. Loin du PSG, le joueur de 26 ans se bat encore avec son propre corps. Il est d'ailleurs sorti sur blessure ce jeudi en Europa League. La nature exacte de son pépin physique est connue, et son absence pourrait bien se prolonger.

Recruté par le PSG l’été dernier, Renato Sanches n’aura pas fait long feu dans la capitale. Après une saison marquée par les pépins physiques, le Portugais a été envoyé en prêt avec option d’achat à l’AS Roma. José Mourinho souhaitait essayer de relancer l’ancien milieu de terrain du LOSC et du Bayern Munich.

Il quitte le PSG, le coup de gueule de Mourinho https://t.co/YxJNnv6YyB pic.twitter.com/vow8J4c4V1 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

«C'est difficile de comprendre pourquoi il est toujours blessé»

Mais même en Italie, le calvaire de Renato Sanches se poursuit. Le joueur de 26 ans est sorti sur blessure face au Sheriff Tiraspol ce jeudi. « Il doute toujours, et c'est difficile de comprendre pourquoi il est toujours blessé. Le Bayern, le PSG... et maintenant nous ne pouvons pas non plus comprendre » avait d’ailleurs lancé José Mourinho après la partie.

La nature de la blessure de Renato Sanches est connue