Le Qatar quitte Paris, la fin du PSG annoncée ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar semble déterminé à quitter le Parc des Princes. Malgré les menaces, la Mairie de Paris ne semble pas disposée à vendre l'écrin situé dans le 16ème arrondissement. Pour les fans du PSG, un départ du stade historique serait vécu comme un crève-cœur. Pour Jérôme Rothen, le club perdrait, à coup sûr, son identité.

Chaque jour, le PSG se rapproche de l’inéluctable. Comme l’a encore confirmé Nasser Al-Khelaïfi sur le plateau de France 5, le club parisien s’apprête à déménager. Deux sites ont été retenus par la direction, une à Massy , l’autre à Poissy. Désireux de devenir propriétaire de son propre star, le Qatar pourrait donc tirer un trait sur le Parc des Princes, qui a accompagné les plus grands exploits du PSG . Pour Jérôme Rothen, ce serait un déchirement, même s’il comprend la logique derrière cette décision.

« Tu es obligé d’aller voir ailleurs »

« J’ai grandi à côté du Parc des princes, je suis un enfant du PSG. Je suis un vrai amoureux du PSG, je me suis pas caché. C’est pas parce que j’entretiens de bonnes relations avec Nasser, que je ne passe pas que c’est une bêtise de partir. Je leur en veux à la Mairie, sur plein de choses, parce que les dernières discussions étaient avec Jean-Claude Blanc. A l’époque, la porte était ouverte. Après, ils ont rétropédalé. Quand tu es propriétaire du club, et que tu t’investis autant, ils ont mis 100M€ dans les travaux. En plus de ça, il y a 100M€ de travaux à faire. Si tu n’es pas propriétaire, tu ne veux pas les faire. Donc tu es obligé d’aller voir ailleurs » a confié l’ancien joueur du PSG.