Départ à l’étranger, une star du PSG annonce un «nouveau challenge» !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est arrivé aux États-Unis pour participer à la Coupe du Monde des Clubs, avec un premier affrontement contre l'Atlético de Madrid dimanche.Les joueurs de Luis Enrique se lancent avec des ambitions claires quelques jours seulement après la victoire en Ligue des champions. Presnel Kimpembe ne s’en cache pas.

Ce n’est pas encore l’heure des vacances pour les joueurs du PSG, qui viennent d’arriver à Los Angeles pour disputer la Coupe du monde des clubs. Le premier match des hommes de Luis Enrique est prévu dimanche, contre l’Atlético de Madrid au Rose Bowl de Pasadena, avant d’affronter Botafogo et les Seattle Sounders. Et à en croire Presnel Kimpembe, c’est un PSG déterminé qui débarque aux États-Unis.

« Nous sommes tous prêts pour ce nouveau challenge » « On est au top ! La Coupe du Monde des Clubs est une compétition qui est importante pour nous. On vient avec des objectifs très clairs : aller le plus loin possible et la gagner. Nous sommes tous prêts pour ce nouveau challenge », confie le titi du PSG, sur le site officiel du club.