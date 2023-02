Le PSG surpris, il a trouvé le coupable

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après sa victoire à Montpellier mercredi, le PSG affrontait Toulouse au Parc des Princes. Malgré l’ouverture du score du TFC, le club de la capitale s’est imposé (2-1), de quoi garder son avance au classement. Mais le but encaissé a fait parler, notamment au sujet du placement de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG a gagné mais le PSG s’est fait peur. Mené 1-0, le club de la capitale a dû s’en remettre à Achraf Hakimi et Lionel Messi pour aller chercher les trois points. Même si on est encore loin du grand PSG, Christophe Galtier a forcément vu des bonnes choses et il misera là-dessus dans dix jours face au Bayern Munich.

Le PSG a encore pris un but

Petit bémol, le but encaissé. Le PSG a été surpris sur un coup-franc de Branco Van Den Boomen et Gianluigi Donnarumma est encore pointé du doigt. Son placement a surpris et le gardien parisien paraissait fébrile.

Le placement de Donnarumma ne convainc pas