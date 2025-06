Le PSG annonce un renfort surprise, il réagit !

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG a déboursé environ 20M€ pour s'offrir les services de Gabriel Moscardo. Prêté successivement au Corinthians, puis à Reims, le crack brésilien de 19 ans n'a pas joué le moindre match officiel avec le club de la capitale pour le moment. De retour au PSG, Gabriel Moscardo a été convoqué pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Ce qui le comble de bonheur.

Très performant sous les couleurs du Corinthians , Gabriel Moscardo a tapé dans l'œil de la direction du PSG . A tel point que l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 20M€ pour s'attacher ses services en janvier 2024. Arrivé blessé à Paris , Gabriel Moscardo a été prêté dans la foulée à son club formateur, et ce, jusqu'à la fin de la saison dernière.

PSG : Moscardo est convoqué pour le Mondial des clubs

Revenu au PSG l'été dernier, Gabriel Moscardo espérait défendre les couleurs rouge et bleu cette saison. Mais alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, le crack brésilien de 19 ans est allé chercher du temps de jeu et s'aguerrir ailleurs, plus précisément du côté du Stade de Reims. Peu épargné par les blessures, Gabriel Moscardo n'a joué que sept matchs au total en Champagne. Malgré tout, il pourrait bientôt avoir sa chance au PSG.