Le PSG recalé, Riolo annonce «un transfert de dingue» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors que tout semblait bouclé pour son transfert au PSG l'été dernier, Rayan Cherki décidait finalement de ne pas s'engager en faveur du champion de France. La cause ? L'irruption du Borussia Dortmund dans cette opération qui n'a même pas eu lieu finalement. Une année s'est écoulée et Cherki a quitté l'OL pour Manchester City ces dernières heures. Le coup parfait aux yeux de Daniel Riolo.

Rayan Cherki a tourné la page. Après avoir passé 14 saisons à l'OL tant dans l'équipe professionnelle que dans le centre de formation lyonnais, le néo-international français aux deux sélections a apposé sa signature sur un contrat de cinq saisons du côté de Manchester City où Pep Guardiola pourrait lui faire franchir un palier important. Un transfert à plus de 40M€ avec un pourcentage à la revente de 15% pour l'OL qui intervient un an après sa décision de ne pas se rendre au PSG.

«On l’a vu grandir mais là, il prend 20 centimètres d‘un coup» Au vu des circonstances et des modalités de l'opération, c'est un transfert idéal pour toutes les parties du point de vue de Daniel Riolo. « C’est un transfert de dingue pour Lyon - parce qu’ils vendent cher et ont besoin de cet argent -, mais aussi pour sa carrière à lui qui prend un virage déterminant cette année. On l’a vu grandir mais là, il prend 20 centimètres d‘un coup ».