Transfert à 70M€ : Le PSG «très proche» d'un gros coup ?

Depuis le 31 mai dernier, le PSG est sur le toit de l'Europe avant d'éventuellement s'installer sur le toit du monde grâce au Mondial des clubs aux Etats-Unis ? C'est l'objectif affiché par le président Nasser Al-Khelaïfi. Au terme de cette nouvelle formule de la compétition, un transfert avoisinant les 70M€ d'après les estimations de la presse devrait être bouclé par le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain ne tient pas à se séparer de Marquinhos contrairement à certains bruits de couloir depuis le sacre du PSG en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier contre l'Inter (5-0). Le capitaine du Paris Saint-Germain était en pleurs en affirmant avoir « tout donné pour ça ». Son entourage ne commentait pas les spéculations de départ via L'Equipe malgré les contacts.

Marquinhos reste, Zabarnyi le relaie ? Cependant, le10sport.com vous l'a dévoilé en exclusivité le 3 juin dernier : Marquinhos ne quittera pas le PSG après ses 12 années de bons et loyaux services et ce, malgré quelques sirènes provenant d'Angleterre et du Moyen-Orient. Le plan du PSG serait toutefois de mettre la main sur un défenseur capable de concurrencer le Brésilien la saison prochaine, lui qui a été ménagé à plusieurs reprises en Ligue 1 par Luis Enrique au cours du dernier exercice. Le profil d'Illia Zabarnyi semble être à l'étude chez les hauts décideurs du Paris Saint-Germain.