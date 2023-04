Le PSG acte une révolution, une légende tire la sonnette d'alarme

La rédaction

Devant la volonté de la part de la mairie de Paris de ne pas vendre le Parc des Princes aux Qataris, le PSG doit se tourner vers d'autres solutions pour son stade. Voulant au mieux acheter le Parc des Princes pour y faire des modifications XXL de près de 500M€, le club parisien pourrait bien migrer vers le Stade de France. Un déchirement pour l'ancienne gloire du Parc, Rai.

Le PSG pourrait-il déménager vers le Stade de France à l'horizon 2025 ? C'est fort probable depuis l'envoi d'un dossier de candidature pour le rachat de l'enceinte dionysienne. Pour le moment, la concession est la propriété du groupe Vinci-Bouygues, qui détient le stade depuis sa création en 1998 et qui se termine en 2025. Les candidatures vont maintenant être étudiées et un départ serait un crève-cœur pour de nombreux supporters... et anciens joueurs.

Le PSG veut agrandir le Parc des Princes

Les dirigeants du PSG font face au refus de la maire de Paris, Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes. Pour rappel, la billetterie du stade, qui comporte actuellement près de 48.000 places est la numéro 1 en Europe en termes de revenus (132M€ par an). Le PSG voulait agrandir l'enceinte jusqu'à 60.000 places mais la somme astronomique à débourser ne se fera que le club est propriétaire du stade.

« C'est quelque chose que je ne préfère pas imaginer »