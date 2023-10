Le PSG a bouclé le transfert d'un crack, il exulte

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. Un transfert qui fait les affaires de Loïs Openda. En effet, l'ancien attaquant du RC Lens est heureux de cohabiter avec Xavi Simons au sein de l'écurie Red Bull.

Lors du mercato estival 2022, Xavi Simons a quitté le PSG pour rejoindre le PSV Eindhoven. Alors qu'une clause de rachat figurait dans le contrat du crack de 20 ans, le club de la capitale a décidé de l'activer l'été dernier. Et pour que Xavi Simons continue sa progression, la direction du PSG l'a prêté au RB Leipzig pour cette saison 2023-2024. Ce qui enchante Loïs Openda (23 ans). Transféré du RC Lens au club allemand lors de la dernière fenêtre du mercato, l'international belge a inscrit un doublé ce samedi grâce à deux offrandes de Xavi Simons.

85M€ arrivent, jackpot pour le PSG https://t.co/cMAxH4xheO pic.twitter.com/PwEuzbpXmj — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«Mon entente avec Xavi Simons est très bonne»

« Je ne suis pas surpris. Je connais mes qualités. Je sais que je peux marquer des buts. Je suis très heureux d'en avoir inscrit deux aujourd'hui (samedi). Mon entente avec (Xavi) Simons est très bonne depuis le début de la saison. Ce que l'on a fait ensemble jusqu'ici est bien. Je lui ai fait une passe décisive. Il m'en a fait plus que moi, mais l'alchimie a pris dès le début. J'en suis très satisfait » , s'est réjoui Loïs Openda après le carton du RB Leipzig contre Cologne (6-0).

«L'alchimie a pris dès le début»