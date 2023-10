Un crack flambe au PSG, un record va tomber ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery flambe au PSG. Apparu pour la première fois avec le groupe parisien la saison dernière, le milieu de terrain monte en puissance et ne cesse de battre des records de précocité. Alors qu'il dispute sa première vraie saison en tant que titulaire, il pourrait, vite, devenir le milieu le plus décisif sous l'ère QSI.

Ces dernières années, peu de jeunes issus de centre de formation du PSG ont réussi à s'installer en équipe première en raison de la concurrence. Alors lorsqu'un joueur de 17 ans parvient à se frayer une place dans le onze titulaire de Luis Enrique, cela fait grand bruit. Natif de Montreuil, Zaïre-Emery a réussi à convaincre son entraîneur en l'espace de quelques mois. Le milieu de terrain confirme les espoirs placés en lui lors de ses premières apparitions la saison dernière. « Warren est un joueur surprenant. Il fait tout bien en attaque, en défense, il est capable de faire des passes décisives. A son âge, c'est un exemple pour tous les jeunes qui rêvent de devenir professionnels. Je suis très heureux pour lui » a lâché Luis Enrique, après que WZE ait été élu homme du match entre le PSG et le Milan AC (3-0).

Zaïre-Emery enchaîne les records

Malgré son jeune âge, Zaïre-Emery est devenu une pièce essentielle du dispositif mis en place par Luis Enrique. Le joueur enchaîne les rencontres et cela lui permet de se frayer une place dans l'histoire du PSG. Depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain enchaîne les records de précocité. Il est, par exemple, le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter 20 rencontres avant ses 18 ans. Zaïre-Emery fait aussi parler de lui en sélection. Sélectionneur des espoirs, Thierry Henry lui a remis le brassard de capitaine, faisant de lui le capitaine le plus jeune de la sélection depuis trois décennies. D'autres records pourraient tomber très prochainement.

Son prochain objectif déjà identifié ?

Auteur de deux passes décisives face au Milan AC mercredi dernier, Zaïre-Emery a délivré cinq passes décisives depuis ses débuts sous le maillot du PSG. Dans les prochaines semaines, il pourrait devenir le milieu de terrain le plus décisif sous l'ère QSI. Pour l'heure, la jeune pépite est devancée par des pointures comme Thiago Motta (6), Marco Verratti et Blaise Matuidi (9). Rien d'insurmontable, surtout si le joueur continue sur sa lancée.