Le geste surréaliste de Mbappé avec le PSG, il s’explique

Ce dimanche, le PSG a connu sa neuvième défaite de l’année civile, logiquement défait par le FC Lorient (1-3). L’unique but parisien a été inscrit par Kylian Mbappé, profitant d’un quiproquo avec l’adversaire pour s’illustrer d’une manière surréaliste. Une réalisation finalement sans conséquence pour les Merlus et sur laquelle est revenu Yvon Mvogo.

Un but de filou, voilà comment on pourrait qualifier l’action de Kylian Mbappé à la 29e minute du match opposant le PSG au FC Lorient (1-3) ce dimanche. Alors que les Merlus menaient au score, l’international français a profité d’une incompréhension pour trouver le chemin des filets. Yvon Mvogo, pensant que l’arbitre avait arrêté le jeu pour une simulation de Mbappé, a en effet posé le ballon dans sa surface pour dégager, sans imaginer que le numéro 7 du PSG débarquerait par surprise pour venir égaliser. Un but gag sans conséquence pour Lorient, vainqueur sur la pelouse du Parc des Princes.

Le but plein de malice de Kylian Mbappé hier. 👀🎥 @Ligue1_ENGpic.twitter.com/FgEpY3vGGE — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2023

« Je pensais que l'arbitre avait sifflé »

Mais ces images ont forcément fait le tour du monde. Yvon Mvogo, le gardien du FC Lorient, a reconnu une « incompréhension totale » en zone mixte. « Moi je pensais que l'arbitre avait sifflé. Il avait le sifflet près de la bouche et il avait levé la main. Donc pour moi il n'a pas sifflé penalty mais simulation. Donc moi je vais pour relever Kylian Mbappé puis je pose le ballon au sol me disant qu'il y avait un fait de jeu et je vais faire ressortir mon équipe. Après, je vois il marque, d'où mon incompréhension », a-t-il confié, dans des propos relayés par Radio Bonheur.

« Cela m'apprendra pour la prochaine fois »