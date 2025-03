Le boss du PSG sur France 2, la date est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'émission est très attendue, elle a désormais une date de diffusion. France 2 a annoncé que le Complément d'Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi sera diffusé le jeudi 27 mars en deuxième partie de soirée. Le président du PSG ne devrait pas s'assoir sur le fameux fauteuil rouge, mais a donné son aval pour laisser les caméras pénétrer dans son entourage.

On le savait, Complément d’Enquête préparait un numéro sur Nasser Al-Khelaïfi. Cette émission devrait permettre d’en savoir plus sur cette personnalité proche du pouvoir qatari, aux multiples fonctions. A la fois président du PSG, mais aussi de beIN Media Group, le responsable s’est retrouvé au cœur de la critique lorsque justement un extrait de l’émission a été diffusé lors du JT de France 2. Elle montre un Nasser Al-Khelaïfi autoritaire lors d’une visioconférence organisée le 14 juillet dernier pour parvenir à une solution au sujet des Droits TV. Le responsable parisien avait notamment haussé la voix avec Joseph Oughourlian et surtout John Textor.

Le teasing de France 2

D’autres moments chocs devrait agrémenter ce reportage, dont la diffusion aura lieu le jeudi 27 mars à 23 heures. « Côté pile, il est celui qui a fait du club parisien une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d'euros et du Parc des Princes, le rendez-vous incontournable des politiques et des artistes. Côté face, il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts. Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies par ceux qui osent s'opposer aux intérêts du club » décrit le communiqué de France 2.

Une partie de la liste des intervenants dévoilée

Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas s’asseoir sur le fameux fauteuil rouge. Ce qui ne l’a pas empêché de laisser les caméras se balader dans son entourage, mais aussi dans l’environnement du PSG. Plusieurs témoignages sont attendus dans ce numéro comme ceux de Christophe Galtier (ancien entraîneur du PSG), Wagner Ribeiro (ex-agent de Neymar), Bernard Caïazzo (ancien président de l’ASSE) et Sihem Souid (lobbyiste du Qatar).