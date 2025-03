PSG - Al-Khelaïfi : La fake news est totalement démontée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nasser Al-Khelaïfi occupe différentes casquettes. Président du PSG, il est également à la tête de BeIN Sports. De quoi faire dire à certains qu'il sera le réel patron du football français. A côté de lui, Vincent Labrune ne sera qu'à ses services. Des accusations qui n'ont pas manqué de faire réagir le président de la LFP, qui a alors souhaité mettre les choses au point.

Ancien président de l'OM, Vincent Labrune se retrouve aujourd'hui à la tête du football français. Réélu président de la LFP à une large majorité, il n'en demeure pas moins très critiqué. Parmi les pics qui lui sont adressés, on retrouve notamment sa servitude à Nasser Al-Khelaïfi. Labrune serait-il alors soumis au président du PSG ? Face à ce qui peut se dire, le principal intéressé a réglé ses comptes à travers un entretien accordé à L'Equipe.

« Les reproches que l'on me fait sur mes liens sont absolument incompréhensibles »

« On me reproche d'être inféodé à Al-Khelaïfi ? Neuf jours avant, on avait zéro de beIN et neuf jours après on a 100 millions en plus. Je remercie logiquement ceux qui donnent l'argent. Je suis bien éduqué. Après, les reproches que l'on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on ? On parle de calomnies et de fantasmes. Je rappelle que Nasser al-Khelaïfi ne m'a pas soutenu quand j'étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020, et que c'est moi qui aie mis fin, en 2023, au contrat de commercialisation de beIN concernant les droits télé internationaux qu'ils avaient depuis près de 10 ans. C'est un fait », a d'abord lâché Vincent Labrune.

« Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n'est pas être soumis »

Et à propos de sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi, le président de la LFP a ensuite ajouté : « Et un autre fait, c'est que le Qatar, qu'on le veuille ou non, est un investisseur majeur dans le football français depuis 14 ans. Sur le sujet des droits télé, même si certains sont déçus et j'en fais partie, beIN participe à hauteur de 210 millions d'euros dans un marché particulièrement atone. Par ailleurs, ils ne sont pas obligés de donner 40 millions d'euros sur la L2 alors qu'ils sont les seuls candidats. (...) Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n'est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n'est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. D'ailleurs, je porterai plainte contre certaines banderoles placées dans le stade de l'OL, dimanche dernier, qui font état de "corruption" de ma part par Nasser al-Khelaïfi. C'est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus ».