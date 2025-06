Le Ballon d’Or est annoncé au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi, il ne fait aucun doute qu'Ousmane Dembélé remportera le Ballon d'Or en septembre prochain. Invité de C à Vous sur France 5 ce mardi soir, le président du PSG estime que son joueur mérite amplement cette récompense en raison de sa générosité sur le terrain, mais aussi à l'extérieur.

Dembélé en plein rêve

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez tout fait pour que je me sente bien dans le club. On est tous derrière vous, on ne vous lâchera pas. Quand j’ai signé au PSG, il m’avait dit que nous allons gagner la plus belle des compétitions. Deux ans après on l’a fait, c’est exceptionnel » a déclaré l’international tricolore dans une vidéo diffusée sur France 5.