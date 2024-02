Kylian Mbappé se fait «draguer» et ensuite tromper ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de grande star du football français et du PSG, Kylian Mbappé semble vivre une période trouble depuis l’annonce de son départ du Parc des Princes, qui sera effectif en fin de saison. Et Jérôme Rothen dénonce l’attitude Luis Enrique vis-à-vis de Mbappé, qui aurait changé du tout au tout ces derniers mois au PSG.

Nommé au poste d’entraîneur du PSG l’été dernier, Luis Enrique a donc petit à petit appris à découvrir ses nouveaux joueurs, à commencer bien sûr par la star du vestiaire, Kylian Mbappé. Intouchable ces dernières années au Parc des Princes en raison de son rendement colossal, le capitaine de l’équipe de France a récemment annoncé aux dirigeants du PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat et partirait donc libre en fin de saison. Depuis cette annonce, il semble avoir changé de statut puisqu’il était remplaçant contre le FC Nantes puis a été sorti dès le 65e minute de jeu par Luis Enrique lors du match contre Rennes, dimanche dernier.

Mbappé : Surprise, le Real Madrid prépare un sale coup au PSG ! https://t.co/mhmfSzVvSg pic.twitter.com/NZHF2Jj6jF — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Enrique a décidé de draguer Mbappé »

Et aux yeux de Jérôme Rothen, l’entraîneur espagnol du PSG a complètement berné Kylian Mbappé après l’avoir longtemps encensé en début de saison : « Je pense que c’est Luis Enrique qui a décidé de draguer Kylian Mbappé pour avoir un rapport particulier avec lui. Il l’a dit à maintes reprises. Il a dit: ‘J’ai une excellente relation avec Kylian. Il fait ce qu’il veut. Je le mets dans l’axe, à gauche ou à droite, de toute façon, il sera bon et utile.’ », a lâché l’ancien joueur du PSG au micro de RMC , lui qui ne comprend pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique.

Rothen tacle Enrique