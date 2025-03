Kylian Mbappé - PSG : Un clash couru d’avance ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a marqué but sur but la saison passée au PSG. Cependant, son travail défensif ne plaisait guère à Luis Enrique qui l'avait publiquement critiqué à ce sujet puis en coulisses comme démontré par le biais du documentaire Movistar+ basé sur la première saison de l'entraîneur espagnol au PSG. Guillaume Hoarau n'a pas été surpris de l'évolution de leur partenariat.

Entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, la collaboration n'aura duré qu'une petite saison au cours de laquelle il a tout de même 44 buts toutes compétitions confondues avant de filer du côté du Real Madrid. A l'annonce de son départ en février 2024 au staff et au président Nasser Al-Khelaïfi, Mbappé voyait son temps de jeu graduellement diminuer dans un souci de préparation de la saison suivante comme l'avançait Luis Enrique.

«A partir du moment où il choisit ses joueurs…»

Ces dernières semaines, Luis Enrique semble tirer le meilleur de son effectif collectivement parlant. Au point que son discours tactique semble avoir germé dans l'esprit de son vestiaire comme analysé par Guillaume Hoarau sur les ondes de RMC dimanche. « Luis Enrique a ses idées, il l’a dit, il va mourir avec ses idées. On lui a donné les pleins pouvoirs et on avait pas encore vu ça au PSG. On lui a dit : «Okay, tu veux faire quoi, avec qui ? ». Et à partir du moment où il choisit ses joueurs… ».

«Avec les stars il n’y arrive pas. Avec Kylian ça a été compliqué»

« On l’a vu, avec les stars il n’y arrive pas. Avec Kylian (ndlr Mbappé) ça a été compliqué. A partir du moment où c’est lui qui décide, qu’on ne dit rien et qu’on le laisse faire, c’est le résultat et évidemment, il a tout à fait raison, le résultat parle pour lui. C’est vraiment un coach qui doit tenir de A à Z toute son équipe, un peu à la Guardiola. Et puis, tu as l’école Ancelotti qui est un peu plus dans le management ». a conclu l'ancien buteur du PSG entre 2008 et 2013.