Kvaratskhelia - Officiel : L'annonce surprise du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver au PSG pour environ 70M€, Khvicha Kvaratskhelia avait été contraint de manquer les deux derniers matches de Ligue des champions, puisqu'il n'était pas qualifié. Présent pour la première fois dans un groupe pour un match de C1 du PSG, le Géorgien sera toutefois sur le banc au coup d'envoi du barrage aller contre Brest.

Pour la première fois de sa carrière parisienne, Khvicha Kvaratskhelia était présent dans le groupe du PSG qui se déplace à Guingamp pour affronter Brest en barrage aller de la Ligue des champions. Non qualifié pour affronter Manchester City et Stuttgart, comme toutes les recrues hivernales, le Géorgien a cette fois pu être convoqué par Luis Enrique.

Kvaratskhelia sur le banc contre Brest !

Par conséquent, Khvicha Kvaratskhelia était attendu titulaire pour son premier match européen avec le PSG. D'autant plus qu'il a débuté tous les matches depuis son arrivée à Paris. Et pourtant, Luis Enrique a tranché, et le Géorgien est sur le banc au coup d'envoi contre Brest.

Pour le reste, du grand classique

En l'absence de Warren Zaïre-Emery, il était attendu que Désiré Doué débute au milieu de terrain, mais l'ancien Rennais est finalement aligné dans le couloir droit de l'attaquant du PSG aux côtés de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. C'est finalement Fabian Ruiz qui sera dans le cœur du jeu avec Vitinha et Joao Neves. Probablement la volonté de gagner en équilibre pour Luis Enrique avec l'international espagnol qui possède un profil plus défensif que Désiré Doué. Enfin, pas de surprise en défense avec le quatuor habituel composé d'Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Khvicha Kvaratskhelia entrera probablement en jeu, offrant une arme supplémentaire à Luis Enrique.

La composition du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Barcola, Dembélé, Doué