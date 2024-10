«Ils vont faire mal cette année», le PSG est menacé !

Thomas Bourseau

Depuis le début de saison, il semble que le PSG va devoir se frotter à deux prétendants au titre de champion de France pour cette saison de Ligue 1 : l’OM et l’AS Monaco. Au vu de l’homogénéité du club de la Principauté, les Monégasques vont poser de sérieux problèmes au Paris Saint-Germain selon Lucas Chevalier.

Dimanche soir, Montpellier recevra l’Olympique de Marseille à La Mosson pour clôturer la 8ème journée de Ligue 1. Un match déjà couperet pour l’OM qui reste sur un nul à Angers (1-1) et une défaite sur la pelouse de Strasbourg (0-1). Les hommes de Roberto De Zerbi se doivent de se relancer afin de recoller au classement, pointant à trois points du PSG et à six de l’AS Monaco.

Laurent Nicollin voit l’OM devenir champion de France cette saison

Toutefois, du point de vue de Laurent Nicollin, le grand adversaire du PSG pour le titre de champion de France n’est pas le leader de la Ligue 1 qu’est l’AS Monaco, mais plutôt l’OM. « Il y a un match important contre l’Olympique de Marseille, ce serait bien d’essayer d’accrocher le futur champion de France. Si on peut lui prendre au moins un point, ce serait bien, mais ça va être compliqué ». Voici le message que le président de Montpellier a fait passer ces derniers jours au Midi Libre à l’approche du choc du sud entre le MHSC et l’OM.

«Monaco ? Je pense qu’elle va se battre pour le titre et qu’elle va vraiment titiller le PSG cette année»

Pour autant, Lucas Chevalier ne partage pas l’avis de Laurent Nicollin. Après avoir dû se contenter du point du match nul à Louis II vendredi soir (0-0), le gardien du LOSC a été tout bonnement impressionné par l’intensité perpétuelle mise par les hommes d’Adi Hütter et la créativité constante chez les joueurs monégasques. « Dans les premières minutes, on a vu qu'ils ont mis directement l'engagement et l’intensité. C'est une équipe de Ligue des Champions, je pense qu’elle va se battre pour le titre et qu’elle va vraiment titiller le PSG cette année. Ça joue très bien, il y a de très bons joueurs. Ils font sortir Ben Seghir et c'est Akliouche qui entre, c'est tout aussi créatif. Ils sont capables de faire mal dans les petits espaces. Ils vont faire mal cette année ». a confié le portier de Lille à DAZN.