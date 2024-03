«Il sait tout faire», le PSG le craint avant le choc

Jean de Teyssière

Ce vendredi soir, en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1, le PSG se déplacera au Stade Louis-II pour ce choc princier. A quatre jours du match retour face à la Real Sociedad en Ligue des Champions (victoire 2-0 au match aller), cette rencontre est un bon test même si Gianluigi Donnarumma craint l'efficacité de Wissam Ben Yedder.

Les matchs entre l'AS Monaco et le PSG donnent souvent lieu à des rencontres ouvertes. Au match aller, au Parc des Princes, les coéquipiers de Kylian Mbappé s'étaient imposés 5-2. Le match retour promet de faire des étincelles.

«Ben Yedder est un top joueur, il sait tout faire»

Dans une interview accordée à Nice-Matin , le portier du PSG, Gianluigi Donnarumma avoue avoir peur d'un joueur de Monaco en particulier : « Ben Yedder est un top joueur. Il sait tout faire. Il m’a déjà mis quelques buts (4) lors des derniers matchs (rire). Il y a aussi Minamino, Golovin… On devra faire attention pour gagner à Monaco. J’ai perdu mes deux dernières rencontres là-bas (3-0 et 3-1 en mars 2022 et février 2023). »

«Si on prend ce match tranquillement, ce sera très très difficile»