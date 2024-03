PSG : La malédiction continue pour Luis Enrique !

Amadou Diawara

La défense axiale du PSG est maudite. En effet, Luis Enrique vient de perdre un nouvel élément pouvant évoluer dans sa charnière centrale. En plus de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Marquinhos, Danilo Pereira vient d'intégrer l'infirmerie du PSG. Il est donc forfait pour le choc face à l'AS Monaco.

Luis Enrique peine à composer sa charnière centrale défensive depuis son arrivée au PSG. Si Milan Skriniar et Lucas Hernandez ont rejoint le club de la capitale lors du dernier mercato estival, Presnel Kimpembe était déjà blessé sérieusement lorsqu'il a posé ses valises à Paris. Et au début du mois de janvier, l'international français a dû se faire une nouvelle fois opérer du tendon d'Achille.

Mercato : Le clan Mbappé veut une star du PSG ! https://t.co/lFCgm5Mgmk pic.twitter.com/0Qe2HBUaXY — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Marquinhos, Kimpembe, Skriniar et Pereira sont out

Pour ne pas arranger les affaires de Luis Enrique, Milan Skriniar s'est blessé gravement à son tour. Victime d'une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche au début du mois de janvier, le défenseur slovaque a, lui aussi, été contraint de subir une intervention chirurgicale. Et il doit manquer au mois trois mois de compétition. Mais heureusement pour le PSG, Lucas Beraldo est arrivé à Paris lors du dernier mercato.

Hernandez, Beraldo et Mukiele dans le groupe du PSG