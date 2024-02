PSG : Luis Enrique va tout changer avec ce renfort ?

Hugo Chirossel

Depuis le début de la saison, Luis Enrique doit composer avec l’absence de Nuno Mendes, qui a fait son retour le week-end dernier contre le Stade Rennais. Un renfort important pour la deuxième partie de saison du PSG et qui pourrait provoquer des changements dans la défense parisienne, avec le repositionnement de Lucas Hernandez dans l’axe.

« Nuno Mendes est la nouvelle la plus positive de la soirée . » Après le match nul face au Stade Rennais dimanche dernier (1-1), Luis Enrique a salué le retour de Nuno Mendes. Ce dernier n’avait pas encore joué depuis le début de la saison, après avoir été opéré des ischio-jambiers en septembre dernier. Le latéral gauche du PSG a pu disputer une vingtaine de minutes, ses premières depuis bien longtemps.

Retour dans l'axe pour Hernandez ?

Un retour analysé par Jérôme Rothen auprès de L'Équipe . Si le consultant de RMC estime que le retour de Nuno Mendes est une « super nouvelle », son profil offensif ressemble beaucoup à celui d’Achraf Hakimi : « Il s'agira alors de trouver le juste équilibre. Luis Enrique a-t-il dans son effectif les milieux pour compenser les montées des deux latéraux ? Pour moi, non . » Cependant, cela pourrait permettre à Luis Enrique de repositionner Lucas Hernandez dans l’axe, secteur de jeu où Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont absents.

« Autant avoir deux latéraux de ce profil et donner un visage très offensif à cette équipe »