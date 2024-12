«Il a des offres», un grand nom du PSG sur le départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, Luis Campos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait au Parc des Princes. Le conseiller sportif semble d’ailleurs disposer d’autres propositions à l’étranger si l’on en croit Jérôme Rothen qui livre quelques informations sur les coulisses du dossier.

Nommé au poste de conseiller sportif du PSG à l’été 2022, Luis Campos occupe donc un rôle majeur au sein du club de la capitale depuis deux ans et demi. En charge du recrutement, le dirigeant portugais s’est donc vu reprocher un certain nombre de flops depuis le début de son aventure au PSG, et certains observateurs estiment donc que Campos a fait son temps et qu’il doit laisser sa place, d’autant que son contrat arrivera à expiration en juin prochain.

« La direction se pose des questions »

Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG, a donné quelques informations sur le futur de Campos au micro de RMC Sport jeudi : « Concernant la prolongation de Luis Campos, il y a des discussions mais ce n’est pas encore imminent. Ça veut dire que la direction se pose des questions », indique Rothen.

« Il a des offres »

Et l’ancien ailier gauche du PSG poursuit en précisant même que Luis Campos était courtisé à l’étranger avec déjà plusieurs offres entre les mains : « Luis Campos est quelqu’un de reconnu dans le milieu, il a des offres de clubs différents et Paris pourrait aussi le perdre ». Affaire à suivre…