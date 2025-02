Départ du boss du PSG : Il annonce un coup de tonnerre !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité il y a quelques jours, Chelsea a exercé un gros pressing pour s'offrir les services de Luis Campos. Mais heureusement pour le PSG, les Blues ne voudraient plus s'offrir les services du conseiller football portugais, comptant conserver leurs dirigeants actuels.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Luis Campos pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin 2025, le conseiller football portugais changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Ce qui n'a pas échappé à Chelsea.

Chelsea ne compte plus recruter Campos

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 23 février, Chelsea a coché le nom de Luis Campos il y a plusieurs mois. D'ailleurs, les Blues ont exercé un gros pressing pour finaliser la signature du dirigeant du PSG, et ce, pour lui offrir un poste de CEO du football.

Chelsea veut garder ses dirigeants actuels

Ce jeudi, Fabrizio Romano a fait un nouveau point sur la situation de Chelsea via son compte X. Et à en croire le journaliste italien, les Blues ne compteraient plus changer leur structure de gestion. En effet, le club londonien voudrait finalement poursuivre avec ses dirigeants actuels. Ainsi, il n'y aurait aucune négociation avec d'autres profils actuellement. Désormais hors de danger pour Luis Campos, le PSG peut pousser un ouf de soulagement.