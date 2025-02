«Incroyable», il se régale au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sur une belle dynamique en 2025, Gonçalo Ramos a brillé ce mercredi soir à Rennes alors que le PSG affrontait le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (0-7). Auteur de son premier triplé sous les couleurs parisiennes, l’avant-centre portugais a réagi avec beaucoup d’enthousiasme à l’issue de la qualification des siens.

Le PSG enchaîne. Quelques jours après un probant succès sur la pelouse de l’OL en championnat (2-3), le club de la capitale s’est rendu le match facile face au Stade Briochin ce mercredi soir en Coupe de France. Avec sept buts inscrits, la formation de Luis Enrique a pris ce quart de finale déséquilibré avec sérieux, et n’est plus qu’à deux victoires de conserver son titre.

« Je suis enchanté d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos dans mon équipe »

Si l’ensemble des joueurs alignés par Luis Enrique a performé, Gonçalo Ramos s’est quant à lui particulièrement distingué. Auteur d’un triplé, l’avant-centre de 23 ans s’est régalé, lui qui a porté son total de buts à 12 cette saison, et ce en ayant été longuement blessé. « Gonçalo Ramos ? Je n’ai rien dit de particulier sur lui. Il est important quand il joue 10, 30 ou 90 minutes. Et même quand il ne joue pas, il est important parce qu’il a un super état d’esprit, il est au service de l’équipe. Il a un ratio but/minutes jouées exceptionnel. J’espère qu’il pourra continuer comme ça et l’améliorer. Je suis enchanté d’avoir un joueur comme Gonçalo Ramos dans mon équipe », expliquait Luis Enrique à son sujet en conférence de presse.

« Trois buts et une passe décisive... je suis très heureux »

Quant au numéro 9 du PSG, ce dernier a savouré son premier triplé inscrit au sein du club parisien. « C'est incroyable j'espère que c'est le premier d'une longue série. Le plus important c'est de gagner. Trois buts et une passe décisive... je suis très heureux, et la victoire aussi, c'est merveilleux. Certains joueurs ont eu du temps de jeu après leur retour de blessure, et personne d'autre n'a eu de blessure ce soir, c'est vraiment très bien pour nous », a confié Gonçalo Ramos au micro de PSGTV.