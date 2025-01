Clash avec Neymar au PSG : Hanouna répond à Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la rencontre face au RB Salzbourg en Ligue des champions ce mercredi, Kylian Mbappé a profité de sa présence en conférence de presse pour répondre à Neymar, qui avait laissé entendre que l'international français s'était éloigné de lui en raison de sa proximité avec Lionel Messi. Le joueur du Real Madrid n'a pas souhaité surenchérir, ce qui a dérangé Cyril Hanouna.

Aujourd’hui en Arabie Saoudite, à Al-Hilal, Neymar est revenu sur ses années PSG au cours d’un entretien avec Romario, champion du monde avec la Seleçao en 1994. Le joueur brésilien a balayé plusieurs sujets et, pour la première fois, a décidé d’en dire plus sur sa relation avec Kylian Mbappé. Pendant plusieurs mois, il avait joué le rôle de grand frère avant de voir l’international tricolore s’éloigner doucement de lui. « Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux » croit savoir Neymar. Alors info ou intox ? Nul ne le sait puisque Mbappé n’a pas voulu polémiquer.

Mbappé n'a pas souhaité répondre

« Non (je ne vais pas répondre). La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce que je fais ici, à Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. C’est sûr que je pourrais beaucoup parler de Neymar, mais je préfère garder le positif, d'un joueur unique dans l’histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis » a confié Mbappé mardi.

La réaction de Cyril Hanouna

La sortie de Mbappé a fait réagir Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Au cours d’une intervention de son chroniqueur Gilles Verdez, l’animateur a déclaré ceci : « Il a fait de la langue de bois ». Comme pour signifier que le joueur du Real Madrid refusait d’en dire plus.