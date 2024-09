Attaqué par les supporters du PSG, il répond cash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis une semaine, le cas d'Adrien Rabiot fait couler beaucoup d'encre. L'ancien titi parisien a signé à l'OM à la surprise générale et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il a fait ce choix. Cette situation n'est pas si rare puisque par le passé, de nombreux joueurs ont fait le même chemin. C'est le cas de Fabrice Fiorèse, dont le transfert a marqué les esprits.

Adrien Rabiot est devenu la cible principale des critiques des supporters parisiens ces derniers temps en raison de sa signature surprise à l'OM. Fabrice Fiorèse, lui, avait enchaîné les deux clubs après un mercato incroyable à l'été 2004. Jouant sous les couleurs du PSG, il narguait sans cesse les supporters marseillais. Trois semaines après sa prolongation avec le club de la capitale, il décide de signer à Marseille. Evidemment, il n'a pas tardé à faire réagir.

« Je suis détesté à Paris et à Marseille »

Formé à l'OL, Fabrice Fiorèse avait rejoint le PSG en 2002 avant cette incroyable aventure. « Je resterai toujours le Number one des transferts car je suis détesté à Paris, je suis détesté à Marseille. Je sentais évidemment la rivalité, mais j’avais mis plus en avant le côté sportif » justifie-t-il dans le Canal Football Club dimanche. Pour lui, en revanche, rien n'a plus jamais fonctionné ensuite.

Privilégier le choix sportif

Pour beaucoup de supporters, il est difficilement envisageable qu'un joueur atterrisse dans un club rival. C'est exactement la situation d'Adrien Rabiot en ce moment, d'où la raison de la présence de Fabrice Fiorèse. « Il faut que les supporters arrivent à comprendre qu’on a une carrière à faire, on a évolué et à partir de ce moment-là on n’appartient pas qu’à un club » explique-t-il.