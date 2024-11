Après son coup de sang, le boss du PSG est fixé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur dans la douleur du RC Lens samedi, le PSG n'a pas vécu une rencontre facile. Malgré le but d'Ousmane Dembélé assez rapidement, les Parisiens auraient pu s'envoler s'ils avaient fait preuve d'un peu plus d'adresse. La rencontre a été assez tendue, à l'image de la sortie de route de Luis Campos à la mi-temps du match. Le conseiller sportif n'aura pas de sanction.

Agacé à cause du comportement des Lensois, Luis Campos s'est emporté à la mi-temps du match en haussant le ton. Au moment du retour aux vestiaires des deux équipes, Luis Campos s'est violemment emporté en hurlant «Tais-toi ! Dégage » en direction des joueurs lensois. Florian Sotoca, sorti après vingt minutes de jeu en raison d'une blessure, s'est approché. L'attaquant a tenté de savoir la raison de cet emportement sans succès, avant que tout le monde ne parte de son côté. Une séquence étonnante, surtout de la part de Luis Campos malgré le fait qu'il ne soit pas à son premier coup de gueule.

Luis Campos est sorti de ses gonds

Les images ont été décortiquées et selon RMC, le conseiller sportif du club de la capitale ne risquerait rien. D'après le média, Luis Campos ne risque aucune sanction pour le moment après cette crise de colère, contrairement à Mehdi Benatia qui avait écopé d'une suspension de trois matchs ferme et trois avec sursis après l'Olympico. Le Portugais n'a pas tenu de propos insultants et ne s'en pas pris directement à des officiels comme l'arbitre par exemple après le visionnage des images par les délégués. En fin de première mi-temps, Will Still a lui-même été sanctionné d'un carton jaune, preuve que la rencontre a été tendue.

Pas de sanction pour Campos

Dans ce match sous haute tension, le PSG a fini par s'imposer grâce à un but d'Ousmane Dembélé en tout début de rencontre (1-0). Un succès semblait très important pour les Parisiens pour conserver la tête du classement de Ligue 1. Il y avait donc des étincelles dans ce match face au RC Lens.