Après Mbappé, le PSG tient son «Maradona» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti libre du côté du Real Madrid en juin dernier, Kylian Mbappé laissait planer le doute quant à sa succession au PSG. Mais force est de constater qu’au cours des dernières semaines, Ousmane Dembélé a pris une nouvelle dimension au sein du club de la capitale. Pour Luis Enrique, son numéro 10, auteur d’un nouveau triplé ce samedi, n’a pas d’égal dans le football actuel.

Le PSG a enfin trouvé son nouveau leader offensif. Auteur d’une première saison intéressante dans la capitale, Ousmane Dembélé a néanmoins été raillé pour son manque d’efficacité. Encore trop brouillon en début de saison, le numéro 10 parisien a pris une nouvelle dimension au cours des derniers mois de compétition. Ultra décisif, Dembélé semble bel et bien avoir pris la succession de Kylian Mbappé en tant que patron de l’attaque de Luis Enrique.

Luis Enrique a un plan bien précis pour le PSG ! Un gardien à l'horizon ? 🥅

➡️ https://t.co/WUzNTQAIBa pic.twitter.com/0ossuPICC1 — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

Ousmane Dembélé auteur d’un nouveau triplé

Meilleur buteur européen sur ce début d’année 2025, Ousmane Dembélé se régale. Auteur d’un triplé mercredi soir sur la pelouse de Stuttgart (1-4) en Ligue des Champions, le Français de 27 ans a récidivé ce samedi. Opposé à Brest en championnat, le PSG a réussi à obtenir une belle victoire à Francis le Blé (2-5), et le club parisien peut remercier son numéro 10, auteur d’un nouveau triplé. Dans une forme étincelante, Dembélé est devenu le meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, mais est également devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à inscrire deux triplés consécutifs.

« Je suis sûr que la presse veut le hisser très haut et en faire un Maradona »

Et clairement, les prestations de l’international tricolore ne laissent pas indifférent Luis Enrique. Au micro de BeIN Sports, le coach du PSG a tenu à saluer la prestation d’Ousmane Dembélé, que la presse propulsera au rang de l'illustre Diego Maradona selon l’Espagnol : « Ousmane peut devenir le joueur qu'il souhaite parce qu'il n'a pas d'égal. S'il reste serein et tranquille, il peut marquer avec la tête, les pieds. Je suis sûr que la presse veut le hisser très haut et en faire un Maradona. C'est un garçon intelligent. »