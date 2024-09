70M€ : Il annonce encore du très lourd pour le PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau venu au PSG cet été, Joao Neves a été recruté pour 70M€. Alors qu'il fêtera son 20ème anniversaire la semaine prochaine, le jeune milieu de terrain continue d'impressionner puisqu'il est à l'origine de l'égalisation du club face à Reims samedi (1-1) en offrant une passe décisive à Ousmane Dembélé. Déjà en grande forme, il a fait une grande annonce pour la suite.

Titulaire excepté lors de la première journée de Ligue de Ligue 1, Joao Neves semble avoir parfaitement réussi à s'intégrer à la dynamique de jeu du PSG. L'ancienne pépite du Benfica Lisbonne enchaîne les prestations de haut vol et pourtant, selon lui, ce n'est que le début.

PSG : Il dit non pour ce transfert surprise https://t.co/Mmp0SvpnEe pic.twitter.com/7Y8BOAwWpl — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

Neves à l'aise à Paris

Déçu de ce premier match nul pour le PSG cette saison, Joao Neves a encore brillé avec son nouveau club et il sent que la dynamique pourrait se poursuivre dans ce sens. « Je me sens super bien. Mes partenaires sont incroyables et j'en profite à chaque moment. Je suis en train de m'améliorer et c'est pour ça que je suis venu au PSG. Il y a aussi les supporters qui sont là donc vraiment, je suis très heureux de la manière dont ça se passe » a-t-il déclaré au micro de DAZN après la rencontre.

Déjà 5 passes décisives

Lors de sa première apparition avec le maillot parisien face au Havre en ouverture de la saison, Joao Neves avait déjà donné le ton en disputant la deuxième mi-temps, lui permettant de délivrer ses deux premières passes décisives. Il en compte aujourd'hui 5. Le Portugais est clairement venu au PSG pour briller et il le montre désormais quasiment à chacune de ses sorties.