PSG, OM, ASSE… Riolo réclame sa tête pour sauver la Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de Ligue 1 est terminée depuis quasiment un mois, et le championnat de France ne connaît toujours son diffuseur pour le prochain exercice. La situation devient urgente et inquiétante puisqu’aucune solution ne se dessine ces derniers jours. Par conséquent, Daniel Riolo réclame une solution radicale à savoir la démission de Vincent Labrune, président de la LFP.

Le football français est-il au début d'une énorme crise ? La question se pose puisque la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine, ce qui crée une énorme angoisse au sein des clubs français dont le budget repose en grande partie sur la manne financière des droits tv. Et pour Daniel Riolo, la seule solution est le départ Vincent Labrune, l'actuel président de la LFP.

La punchline de Riolo sur l’avenir de Deschamps ! https://t.co/GTovbZr3yY pic.twitter.com/2g0qwSggu4 — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Riolo réclame la démission de Labrune

« L’élément le plus marquant, c’était la capitulation, c’est: "OK, ça ne vaut que 500 après avoir, pendant des années, dit que ça valait beaucoup plus, un milliard, avoir séduit CVC en présentant un business plan qui démarrait à un milliard et qui terminait à 1,4 voire 1,6 milliard sur une durée de cinq ans". La capitulation est là, c’est "je me suis trompé, ça ne vaut que 500". Si on n’est pas dans une situation d’échec là, il faut m’expliquer. On n’est pas sur une petite réduction, on est à 500. A cela s’ajoute ce qu’on va défalquer (ce que les clubs français devront reverser à CVC): 20% dans un premier temps, puis 13. Ça fait une série de mensonges qui commence à devenir assez gênante. Quand il est arrivé à la tête de la LFP, Labrune a fait ce qu’il fait tout le temps, c’est "acheter" des journalistes, leur donner rendez-vous. J’avais également été convié à ces petits-dej. Il a ses journalistes qui écrivent des articles. On a lu des papiers dithyrambiques c’est "un formidable joueur de poker", "c’est un séducteur". Acteurs, auteurs, artistes, gens de la TV au soutien et ça a marché parce qu’une tonne de présidents mange dans sa main. Caillot, Féry, Nicollin... Lui mange dans celle de Nasser mais il a fallu qu’il le séduise Nasser. Il nous a vendus les GAFA, "c’est formidable, les GAFA vont venir, Apple, Netflix viendront". Il a pris Amazon en vendant ça une bouchée de pain », rappelle l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«S’il part, Canal se remet à table»