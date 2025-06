Vente OM : L’intervention politique !

Après des années de rumeurs, toujours aucun signe de l'officialisation de la vente de l'OM pour le moment. Alors qu'on se demande quand elle arrivera, cela aurait pu se produire en 2022 visiblement. Tous les feux semblaient alors être au vert, avant que ça ne soit remis à plus tard. De quoi même obliger le gouvernement français à intervenir. Explications.

« Des tensions extrêmes entre la France et l’Arabie Saoudite »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a expliqué les raisons du report de la vente de l'OM en 2022. Le journaliste a alors raconté : « En 2022, l’OM et McCourt s’apprêtaient enfin à officialiser le deal, un an après la vente. Et finalement non, il y a eu des problèmes géopolitiques, des tensions extrêmes entre la France et l’Arabie Saoudite qui ont gelé le deal, qui l’ont mis en pause et non pas à l’arrêt ».