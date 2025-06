Vente OM : L’Arabie Saoudite déballe tout

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste très impliqué sur le dossier de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a interviewé un certain Alwaleed Aldebasi, physiothérapeute saoudien qui avait lâché d'étranges messages sur l'avenir du club marseillais. Selon lui, le PIF scrute bien la formation détenue par Frank McCourt, même si des obstacles rendent l'opération difficile.

En Arabie Saoudite, certains aiment visiblement surfer sur le vieux serpent de mer qu’est la vente de l’OM. Il y a quelques jours, un certain Alwaleed Aldebasi publiait un message énigmatique sur les réseaux sociaux, évoquant une « étrange histoire de Marseille ». Alors quelle est la signification de cette phrase ? Thibaud Vézirian a voulu en savoir plus. Lors d’un entretien sur Twitch, Aldebasi a pu se présenter. Physiothérapeute, il avait obtenu une petite notoriété en Angleterre au moment du rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite. Et aujourd’hui, il retrouve quelques similitudes avec la situation de l’OM.