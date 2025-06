Vente OM : Il s’annonce avec l’Arabie Saoudite ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Physiothérapeute saoudien, Alwaleed Aldebasi a livré son ressenti sur le dossier de la vente de l'OM. Selon lui, le PIF est effectivement intéressé par le club marseillais, même si on serait encore loin d'un accord. L'homme, qui veut faire du journalisme son véritable métier, espère un jour visiter Marseille pour couvrir cette opération.

En Arabie Saoudite, certains ont remis une pièce dans la machine en laissant entendre que l’OM pourrait changer de propriétaire. C’est le cas d’un certain Alwaleed Aldebasi, qui se présente comme un physiothérapeute et journaliste. En parlant de « choses étranges à Marseille », cet homme a éveillé l’intérêt de Thibaud Vézirian, qui travaille sur ce dossier depuis plusieurs années et qui est convaincu du départ prochain de Frank McCourt. Selon l’avis d’Aldebasi, il se trame effectivement quelque chose à l’OM, même si aucune officielle n’est tombée.