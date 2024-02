Vente OM : «C’est inéluctable», l’Arabie Saoudite arrive à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire Jérôme Rothen, l'Arabie Saoudite serait en discussion pour racheter un club de Ligue 1. Selon l'ancien joueur du PSG, il ne s'agit pas de l'OM, mais bien de l'AS Monaco. Une information immédiatement démentie par Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, c'est bien le club phocéen qui devrait passer sous pavillon saoudien.

Officiellement, un club de Ligue 1 est en vente : l'AS Monaco. Un autre le serait officieusement : l'OM. Cette rumeur autour de l'avenir de Frank McCourt est persistante et les nombreux démentis de l'Américain n'y feront rien. Comme l'indique Jérôme Rothen, les informations autour d'une possible arrivée de l'Arabie Saoudite appartiennent, pourtant, au passé. « Ce qu’on m’a dit aussi, du côté des Saoudiens, c’est qu’il y a eu un intérêt pour l’Olympique de Marseille c’est vrai, il y a quelques années, mais il n’y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu’ils ne viendront pas. S’ils sont plus intéressés par Monaco que par Marseille ? Pour l’instant, oui » a confié l'ancien joueur du PSG, qui évoque un rendez-vous avec le Prince Albert pour racheter l'AS Monaco.

OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé ! https://t.co/0a9gIg7dRk pic.twitter.com/LMV2SSTJDU — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

La piste Monaco, un coup de bluff ?

Lors d'un live Twitch , Thibaud Vézirian a réagi à cette annonce. « Le but est de rendre l’histoire médiatique quand on n’a pas ce qu’on veut au niveau des acheteurs. C’est le cas de l’AS Monaco, en raison d’un faible intérêt sportif et médiatique, vous avez intérêt à médiatiser. Rothen est le porte-parole de ce qu’il se passe avec Monaco, c’est formidable pour eux. L’intérêt pour Monaco d’envoyer n’importe quel Prince, c’est de faire monter les enchères. Il faut faire attention aux intérêts de parler publiquement » a confié le journaliste.

La vente de l'OM est confirmée