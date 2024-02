Vente OM : Il annonce un contact avec l’Arabie Saoudite !

Axel Cornic

Voilà des années déjà qu’une arrive d’investisseurs saoudiens est évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, actuellement de propriété de l’homme d’affaires américain Frank McCourt. Mais en Arabie Saoudite on semble plutôt lorgner un autre club de Ligue 1, puisque Jérôme Rothen a récemment annoncé une volonté d’investir dans l’AS Monaco.

La vente de l’OM est un véritable serpent de mer, avec diverses sources qui évoquent un intérêt plus ou moins important de la part d’investisseurs étrangers. C’est notamment le cas de l’Arabie Saoudite, qui pourrait se tourner vers le club marseillais après avoir acheté Newcastle en Premier League.

« L’Arabie Saoudite a plus qu’un œil sur une arrivée à l’AS Monaco »

En direct sur RMC Sport , Jérôme Rothen a toutefois douché les espoirs de l’OM en annonçant que les investisseurs saoudiens seraient plutôt intéressés par l’AS Monaco. « Je reste sur ce que j’ai dit hier (ce mercredi), l’Arabie Saoudite a plus qu’un œil sur une arrivée à l’AS Monaco » a-t-il confirmé ce jeudi. « Des dossiers ont été déposés, ils analysent tout ça. J’ai eu le Prince Albert aujourd'hui, il m’a appelé et on a bien échangé, c’est quelqu’un que je respecte. Je crois tout ce qu’il me dit ».

« Côté saoudien, on m’a dit qu’il y aura très certainement un échange »