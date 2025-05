Vente OM - Arabie Saoudite : Le coup de pression à un milliard d’euros

Il y a quelques jours, Benoît Payan voulait se débarrassera du Vélodrome pour des raisons économiques. Sur le plateau d'une émission, le Maire de Marseille avait évoqué la somme pharaonique d'1 milliard d'euros. Mais pour le journaliste Thibaud Vézirian, cette sortie aurait permis de mettre la pression sur les futurs acquéreurs de l'OM.

Un moyen de pression ?

A l’occasion d’une vidéo publiée sur Youtube, Thibaud Vézirian a réagi à ces propos. Le journaliste a apporté plus de précisions et laissé entendre que cela pourrait être un moyen pour la Ville de Marseille de mettre la pression sur les futurs investisseurs. Car dans son esprit, l’OM serait sur le point d’être vendu à un consortium international mené par l’Arabie Saoudite. « La réalité est que Payan parlait du stade, de l’exploitation + les immeubles autour et tout le business à faire autour. C’est assez ambitieux et élevé, mais c’est comme ça que l’on démarre dans les négociations généralement. S’il y a déjà des négociations en cours, on peut comprendre qu’il tape du poing sur la table publiquement. On se doute bien que le package sera moins cher et le message est lâché aux futurs investisseurs » a déclaré Vézirian.