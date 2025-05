OM : Rabiot dénonce un scandale !

Lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Adrien Rabiot - transféré librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier - était absent du XI type de la saison. Et pourtant, le milieu de terrain de 30 ans estime qu'il faisait partie des deux meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 en 2024-2025.

«Je suis top 3 des milieux de terrain»

Dans la foulée, Adrien Rabiot a tenu à rappeler qu'il n'était pas intéressé par les titres individuels. « Après moi, c'est comme le coach, je n'ai pas besoin de ça pour savoir que j'ai fais une grande saison, que les gens au club et les supporters sont satisfaits de ce que j'ai pu montrer et donner toute la saison. En vérité, la plus grande fierté, c'est ce que ces gens-là me montrent. C'est ce que les gens au club disent au quotidien, ce que j'ai pu leur apporter tout au long de la saison, que les joueurs qui jouent avec moi viennent me dire : "pour nous, tu as été important". (...) Pour moi, c'est ça la plus grande fierté, ce n'est pas de récupérer un trophée (individuel). Si j'aime bien les trophées collectifs ? Bien sur, c'est important les trophées collectifs », a précisé le milieu de terrain de l'OM. Pour rappel, Vitinha, Joao Neves (PSG) et Rayan Cherki (OL) sont les trois milieux de terrain qui figurent dans le XI type de la saison en Ligue 1.